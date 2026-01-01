Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:12, 1 января 2026Культура

Актер Нагиев впервые высказался после его слов о войне

Актер Нагиев прокомментировал слова о войне на премьере фильма «Елки-12»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Нагиев

Дмитрий Нагиев. Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Российский актер Дмитрий Нагиев в новогоднем обращении в соцсетях прокомментировал скандал вокруг высказываний на премьере фильма «Елки-12». Звезда кино в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) пожаловался, что из его слов «сделали атаку» на него и его страну.

«Из моих слов сделали атаку на меня, на страну, на мою страну. Ведь Дима дома. И то, что здесь происходит, касается каждого из нас в первую очередь. Я поздравляю вас с Новым годом, желаю победы во всем. Победы разума над глупостью, грязью и суетой!» — обратился Нагиев к подписчикам.

Также актер пожелал россиянам добра, нежности и любви.

Ранее Дмитрий Нагиев, отвечая на вопросы журналистов на премьере «Елок-12», объяснил популярность новогодней франшизы тем, что зрители устали от военной тематики в кино. По его словам, сейчас выходит «столько фильмов про войну, просто серость, грязь, сил уже нет». Слова актера вызвали общественный резонанс.

В свою очередь, с призывом признать Нагиева иноагентом выступил депутат Курской областной Думы Дмитрий Гулиев. Он заявил, что к нему обратились обеспокоенные словами актера жители Курской области, в том числе участники специальной военной операции.

В ответ на это депутат Светлана Бессараб подчеркнула, что признавать артистов иноагентами только на основании их слов недопустимо.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Отношения с Россией изменились навсегда». Президент Финляндии в новогоднем обращении упомянул Москву и дал обещание Украине

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Украинские военные поделились ожиданиями на Новый 2027 год в контексте СВО

    В США призвали прекратить переговоры с Киевом после атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Маск сломал систему налоговой службы США своими налогами

    Актер Нагиев впервые высказался после его слов о войне

    Ушел из жизни экс-футболист «Локомотива» и «Спартака»

    Личности всех погибших при атаке ВСУ на Хорлы смогут установить только после экспертизы

    Россиянка едва не пострадала из-за фейерверка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok