01:12, 1 января 2026

Экс-аналитик ЦРУ раскрыл роль Сырского в конфликте на Украине

Макговерн: Зеленский выбрал Сырского, потому что он сделает все, что ему скажут
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и главнокомандующему Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александру Сырскому важно, чтобы конфликт продолжался и Европа давала на него деньги. Такое мнение выразил экс-аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала.

По его словам, Зеленский выбрал Сырского, поскольку тот сделает все, что ему скажут. «Им на самом деле не так важно, что происходит на поле боя, главное — чтобы все продолжалось, и чтобы европейцы думали: "Ого, они держатся — давайте дадим им еще 90 миллиардов". Это безумие», — высказался эксперт.

При этом бывший аналитик ЦРУ отметил, что европейцы не смогут гарантировать безопасность Украины, так как у них недостаточно оружия и денег.

Ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Европа неспособна дать Украине гарантии безопасности. По его мнению, Европа не сможет нарастить производство оружия независимо от США, а Германия, традиционно являющаяся промышленным центром континента, переживает процесс деиндустриализации и закрытия заводов.

