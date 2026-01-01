Определились все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира по хоккею

Определились все пары 1/4 финала молодежного чемпионата мира 2026 года по хоккею, проходящего в США. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В борьбе за выход в полуфинал сойдутся Щвеция и Латвия, Чехия и Швейцария, Канада и Словакия, а также США и Финляндия.

Встречи состоятся 2 и 3 января. Кроме того, в утешительном матче за девятое место сыграют Дания и Германия. Этот матч пройдет 2 января.

Российские хоккеисты отстранены от международных турниров. Из-за санкций со стороны IIHF и Международного олимпийского комитета (МОК) национальная команда пропускает все крупные соревнования: чемпионаты мира, включая молодежные, и Олимпиаду.