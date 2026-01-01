Реклама

16:51, 1 января 2026Россия

Российский мэр вышел из парилки и поздравил с Новым годом

Глава района в ХМАО Маненков поздравил с Новым годом видео из бани
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Глава Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Сергей Маненков поздравил всех с Новым годом, опубликовав видео из бани на своей странице во «ВКонтакте».

Мэр вышел из парилки, растер себя снегом и рассказал, что ходить 1 января в баню — их семейная традиция. «Шикарно просто! Эх! Будьте здоровы!» — поделился эмоциями глава района, пожелав также мира, счастья и добра.

Ранее Маненков уже отличился тем, что поздравлял россиян с Днем гармонии, танцуя в лодке. Кроме того, он поздравил с Днем искусственного интеллекта, продублировав поздравление на французском, испанском, английском и итальянском языках, но эта часть видео была создана с помощью нейросетей.

Также чиновник выкладывал видео с элементами дополненной реальности, на которых издает пакетом звуки, похожие на свист птицы и звучание русских народных инструментов. Кроме того, он станцевал подобие народного танца. На видео заметны следы монтажа — оно было дополнено стикером в виде бутылки кваса, которая, предположительно, закрывает емкость с алкоголем.

