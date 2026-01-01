Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
12:29, 1 января 2026Спорт

Тарасова назвала самое яркое событие года в фигурном катании

Тарасова назвала чемпионат России самым ярким событием года в фигурном катании
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала самое яркое событие 2025 года в фигурном катании. Ее слова приводит ТАСС.

По мнению специалиста, это чемпионат России. «Он получился абсолютно уникальным. Такого уровня спортсменов чемпионат мира не имеет. Я плакала от счастья на соревнованиях, что у нас такое есть и будет», — заявила Тарасова.

Ранее тренер назвала самый надоевший вопрос от журналистов. Специалист выразила раздражение по поводу сравнения популярности футбола и фигурного катания.

Чемпионат России по фигурному катанию прошел с 17 по 22 декабря. Соревнования состоялись в Санкт-Петербурге.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликованы первые кадры с места удара ВСУ в Херсонской области

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Тарасова назвала самое яркое событие года в фигурном катании

    Обломки беспилотника вызвали пожар на российском нефтеперерабатывающем заводе

    Россия сбила украинский Су-27

    Матвиенко прокомментировала атаку ВСУ в Хорлах словами о цинизме и уродстве

    Врач дал совет после новогоднего застолья

    Новый мэр Нью-Йорка принял присягу в метро на Коране

    На Западе высказались о ядерной войне после атаки на резиденцию Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok