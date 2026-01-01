Реклама

Украине пообещали проблемы с членством в Евросоюзе

Глава МО Словакии: Украины не будет в НАТО, членство в ЕС тоже сомнительно
Варвара Кошечкина
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Украины не будет в НАТО, членство в Евросоюзе (ЕС) тоже сомнительно. На эту тему высказался министр обороны Словакии Роберт Калиняк, его цитирует ТАСС.

«Украина никогда не будет в НАТО», — заявил Калиняк. У страны также возникнут значительные проблемы с пребыванием в Евросоюзе, добавил министр.

Кроме того, Калиняк считает, что ЕС не должен стремиться заменить НАТО. Это касается, в частности, вопроса создания единой европейской армии.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что сейчас у страны нет никаких шансов вступить в НАТО, несмотря на наличие у Киева желания. «Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни еще несколько стран пока не видят Украину в альянсе», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее подчеркивал, что вступление Украины в НАТО будет угрожать безопасности РФ.

