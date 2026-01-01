Украинские военные поделились ожиданиями на Новый 2027 год в контексте СВО

NYT: Украинские военныe убеждены, что 2027 год будут встречать также в блиндажах

Многие украинские военные убеждены, что 2027 год они будут встречать также в блиндажах, а не за праздничным столом. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на The New York Times (NYT).

Один из украинских военных заявил, что главная цель в новом году — выжить.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о влиянии погоды на активное наступление России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

До этого Конгресс США одобрил военные расходы на 2026 год, 400 миллионов долларов пойдут Украине.