В России заочно арестовали уехавшего на Украину журналиста Киселева

Журналист Евгений Киселев заочно арестован в России

Журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд постановил заключить Киселева под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. В материалах уточняется, что с октября 2025 года он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Киселев задолжал в России 80 тысяч рублей штрафов. В 2022 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за «непредоставление информации об актах незаконного вмешательства», в 2023 году ему также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента». Оба долга не погашены.

Евгений Киселев — журналист, медиаменеджер, политический обозреватель. Был автором и ведущим программ на российских каналах НТВ, ТНТ и ТВ-6. С 2008 года он работает на украинском телевидении, был ведущим телеканала «Украина 24».