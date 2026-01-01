Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:26, 1 января 2026Интернет и СМИ

В России заочно арестовали уехавшего на Украину журналиста Киселева

Журналист Евгений Киселев заочно арестован в России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Журналист Евгений Киселев (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов, а также Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов) заочно арестован в России и объявлен в международный розыск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

Суд постановил заключить Киселева под стражу на два месяца с момента задержания на территории России или экстрадиции. В материалах уточняется, что с октября 2025 года он объявлен в международный розыск.

Ранее сообщалось, что Киселев задолжал в России 80 тысяч рублей штрафов. В 2022 году его оштрафовали на 30 тысяч рублей за «непредоставление информации об актах незаконного вмешательства», в 2023 году ему также назначили штраф в размере 50 тысяч рублей за «нарушение порядка деятельности иностранного агента». Оба долга не погашены.

Евгений Киселев — журналист, медиаменеджер, политический обозреватель. Был автором и ведущим программ на российских каналах НТВ, ТНТ и ТВ-6. С 2008 года он работает на украинском телевидении, был ведущим телеканала «Украина 24».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    При ударе по гостинице с мирными жителями в Херсонской области погибли 24 человека

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    В России заочно арестовали уехавшего на Украину журналиста Киселева

    МВД предупредило о схеме мошенничества на сайтах знакомств

    Врач предупредила о разрыве пищевода из-за новогоднего переедания

    Дезертиры ВСУ начали отрубать себе пальцы топором

    Раскрыты подробности удара ВСУ по гостинице с мирными жителями в Херсонской области

    Африканская страна захотела поставлять пиво в Россию

    С упавшего на пути в московском метро пассажира взыскали компенсацию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok