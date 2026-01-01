В Швейцарии назвали причину трагедии на курорте

Rhône FM: Причиной трагедии на курорте в Швейцарии могла стать пиротехника

Причиной трагедии на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии могло стать неосторожное обращение с пиротехникой. Об этом сообщила местная радиостанция Rhône FM со ссылкой на источники.

1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии произошел пожар. По информации полиции, около 100 человек пострадали, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Около 40 человек не выжили.

Представители власти в Швейцарии заявили, что некоторые из жертв являются гражданами других стран. На данный момент информации о погибших или пострадавших россиянах не поступало.