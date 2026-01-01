Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:38, 1 января 2026Мир

В США раскрыли причину противостояния Европы с Россией

Джонсон: Европа враждует с Россией в интересах транснациональных компаний
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европа оказывает поддержку Украине в интересах транснациональных компаний. Причину противостояния европейских стран с Россией раскрыл бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что суммарный рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министр Великобритании Кира Стармера не достигает и 50 процентов. По его словам, это значит, что они не отражают волю своих граждан.

«При этом они решительно настроены продолжать конфликт на Украине. Мерц обязан BlackRock, ведь эта компания инвестировала в Украину. Им нужно как-то спасти ситуацию для BlackRock. По сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине», — сказал эксперт, отметив, что Европе не удастся остановить российское наступление на Украине.

Ранее Джонсон заявил, что Европа неспособна дать Украине гарантии безопасности. «Вся концепция гарантии безопасности заключается в том, что в случае нападения России они ответят и будут сражаться на стороне Украины. Этого не будет», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине подсчитали количество прилетевших за год дронов и авиабомб

    «Украина станет частью России, когда придет восьмой». Главные предсказания Жириновского и других провидцев на 2026 год

    Россияне встречают Новый год не «вовремя». В какую именно секунду начинается новый год?

    Европейский лидер высказался об Украине в новогоднем обращении

    Спрогнозирован решающий год в урегулировании на Украине

    В российском регионе обломки дронов повредили два частных дома

    США вывели из-под санкций российско-сербскую нефтекомпанию

    Собянин поздравил москвичей с Новым годом

    В США раскрыли причину противостояния Европы с Россией

    Космонавты поздравили россиян с Новым годом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok