Джонсон: Европа враждует с Россией в интересах транснациональных компаний

Европа оказывает поддержку Украине в интересах транснациональных компаний. Причину противостояния европейских стран с Россией раскрыл бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

Он отметил, что суммарный рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министр Великобритании Кира Стармера не достигает и 50 процентов. По его словам, это значит, что они не отражают волю своих граждан.

«При этом они решительно настроены продолжать конфликт на Украине. Мерц обязан BlackRock, ведь эта компания инвестировала в Украину. Им нужно как-то спасти ситуацию для BlackRock. По сути, речь идет о деньгах и контроле: Запад пытается понять, как сохранить для себя хоть кусочек этого пирога на Украине», — сказал эксперт, отметив, что Европе не удастся остановить российское наступление на Украине.

Ранее Джонсон заявил, что Европа неспособна дать Украине гарантии безопасности. «Вся концепция гарантии безопасности заключается в том, что в случае нападения России они ответят и будут сражаться на стороне Украины. Этого не будет», — сказал он.