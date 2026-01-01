Реклама

Зеленский заявил о налете 200 российских беспилотников на Украину

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Более 200 ударных дронов России атаковали Украину в ночь на 1 января. Об этом сообщил в своем Telegram-канале президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, целями беспилотников стали объекты энергетики. В настоящий момент над восстановлением электроэнергии после ударов работают специалисты.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины атаковали Херсонскую область с помощью дронов с зажигательной смесью. В результате ударов по кафе и гостинице пострадали более 50 человек, не менее 24 мирных жителей не выжили. Глава региона Владимир Сальдо объявил 2 и 3 января днями траура по жертвам украинского удара.

