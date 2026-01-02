Бывший футболист сборной России назвал потерянную из-за бывшей жены сумму

Футболист Нигматуллин лишился 120 миллионов рублей из-за бывшей жены

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал потерянную из-за бывшей жены Елены сумму. Его слова приводит РИА Новости.

Спортсмен заявил, что лишился 120 миллионов рублей из-за мошенничества со стороны бывшей супруги. Он подчеркнул, что не опустил руки и стал работать сильнее, однако ситуация сильно изменила его. «Я был в шоке: все, что заработал тяжелым трудом за жизнь, исчезло в мгновение ока», — добавил Нигматуллин.

Ранее Преображенский районный суд Москвы обязал бывшую жену Нигматуллина Елену выплатить ему 59 миллионов рублей. Это половина, которая полагается экс-вратарю за продажу их с Еленой совместной квартиры в Москве. Бывшая жена ранее забрала все деньги себе.

Нигматуллин провел в составе сборной России 24 матча, в которых пропустил 18 мячей. На клубном уровне он трижды становился чемпионом страны — дважды со «Спартаком» и один раз с «Локомотивом».