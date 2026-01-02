Финансист предрекла серьезное подорожание доллара

Финансист Горбунова: В 2026 году доллар может подорожать до 100 рублей

Колебания курса от 75 до 100 рублей за доллар возможны в зависимости от того, какой из сценариев будет реализован. Об этом рассказала доцент Кафедры международного бизнеса Финансового университета Ольга Горбунова в беседе с агентством «Прайм».

По словам специалиста, самый вероятный – плавное ослабление нацвалюты.

Кроме того, Горбунова отметила, что Центробанк будет постепенно снижать ключевую ставку — по ее прогнозам, к концу года она достигнет 12 процентов. «Это позволит оживить кредитование, стимулировать инвестиции и уменьшит привлекательность сбережений», — подчеркнула финансист.

Оптимистичный сценарий, как уточнила Горбунова, предполагает снятие санкций, улучшение геополитической ситуации, а также укрепление рубля за счет притока иностранного капитала. В этом случае доллар будет стоить 75-83 рубля.

Ранее сообщалось, что в 2026 году доллар продолжит слабеть из-за торговых войн президента США Дональда Трампа, снижения ставки ФРС и роста госдолга страны. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев полагает, что доллар уменьшил свою привлекательность в качестве объекта инвестиций.