Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:17, 2 января 2026Россия

Минобороны России сообщило о нанесенном «Кинжалами» ответе на атаки ВСУ

МО: ВС РФ нанесли массированный и групповые удары по объектам на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на атаки на российскую территорию. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Удары Российской армии были нанесены с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года. Использовалось высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных БПЛА дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских войск.

Ранее российский президент Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в Херсонской области после атаки дронов ВСУ. В ночь на 1 января текущего года противник атаковал беспилотниками кафе и гостиницу, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Жертвами, по последним данным, стали 27 человек.

Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить атаку ВСУ, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов. Он отметил, что молчание комиссара равносильно открытому пособничеству и соучастию в преступлениях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сообщило о нанесенном «Кинжалами» ответе на атаки ВСУ

    Конец СВО, круглогодичный призыв и военные сборы. Что ждет россиян в 2026 году

    Названы пять загадочных болезней человечества

    В США назвали основные риски для Украины этой зимой

    Россиянин оказался среди 120 погибших в Таиланде в ДТП в первые дни нового года

    В Госдуме поддержали запрет на продажу алкоголя в некоторых регионах России

    ВСУ нанесли ракетный удар по центру столицы российского региона

    Овечкин подрался в матче НХЛ

    Политолог высказался о последствиях атаки на Хорлы для Украины

    Россиянам назвали способ сократить траты в январе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok