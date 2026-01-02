Минобороны России сообщило о нанесенном «Кинжалами» ответе на атаки ВСУ

МО: ВС РФ нанесли массированный и групповые удары по объектам на Украине

Вооруженные силы (ВС) России нанесли массированный и шесть групповых ударов по военным объектам на Украине в ответ на атаки на российскую территорию. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Удары Российской армии были нанесены с 27 декабря 2025 года по 2 января 2026 года. Использовалось высокоточное оружие, в том числе гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетического комплекса, обеспечивавшие их работу, транспортная и портовая инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, цеха сборки по производству комплектующих для ракетных двигателей, места производства ударных БПЛА дальнего действия и подготовки их к запуску, склады боеприпасов и горючего, а также пункты временной дислокации украинских войск.

Ранее российский президент Владимир Путин по телефону заслушал доклад губернатора Херсонской области Владимира Сальдо о ситуации в Херсонской области после атаки дронов ВСУ. В ночь на 1 января текущего года противник атаковал беспилотниками кафе и гостиницу, где для празднования Нового года собрались около 100 человек. Жертвами, по последним данным, стали 27 человек.

Россия требует от Управления верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка публично осудить атаку ВСУ, заявил постоянный представитель России при всемирной организации в Женеве Геннадий Гатилов. Он отметил, что молчание комиссара равносильно открытому пособничеству и соучастию в преступлениях.