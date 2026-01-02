Московский суд арестовал замглавы Запорожской области

Замглавы Запорожья Александр Зинченко арестован по обвинению в мошенничестве

Заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко арестовал Басманный суд Москвы в рамках уголовного дела об особо крупном мошенничестве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на судебный акт.

Зинченко обвиняется по части четвертой статьи 159 Уголовного кодекса России (мошенничество в особо крупном размере). Мера пресечения для Зинченко — заключение под стражу на один месяц и 29 суток, то есть до 17 февраля 2026 года.

Заместителя главы Запорожья задержали 19 декабря, а 20 декабря ему было предъявлено обвинение, тогда же суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования об избрании ему меры пресечения.

Следствие считает, что Зинченко может угрожать свидетелям и другими способами препятствовать расследованию. Однако сам Зинченко заявлял, что не намерен скрываться и препятствовать следствию.

Ранее в Москве суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, также обвиняемого в мошенничестве.