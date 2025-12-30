В России арестовали продюсера «Ласкового мая»

В Москве суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Разина

В Москве суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Московские следователи заочно предъявили обвинение Разину в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова, общая сумма составила около 500 миллионов рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела продюсер покинул Россию.

Бывший водитель Разина дал на продюсера показания и рассказал, что по указанию продюсера «Ласкового мая» он получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах.

Ранее сообщалось, что следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая».