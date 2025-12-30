Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:17, 30 декабря 2025Силовые структуры

В России арестовали продюсера «Ласкового мая»

В Москве суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Разина
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Viktor Chernov / Russian Look / Globallookpress.com

В Москве суд заочно арестовал продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвиняется по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

Московские следователи заочно предъявили обвинение Разину в крупном мошенничестве с деньгами поэта Сергея Кузнецова, общая сумма составила около 500 миллионов рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела продюсер покинул Россию.

Бывший водитель Разина дал на продюсера показания и рассказал, что по указанию продюсера «Ласкового мая» он получил нотариальную доверенность на представление интересов солиста группы Юрия Шатунова в судах.

Ранее сообщалось, что следствие снова попросило заочно арестовать продюсера «Ласкового мая».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на попытку ВСУ ударить по резиденции Путина

    Сколько еды приготовить на Новый год, чтобы не выбрасывать лишнее. Расчеты

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Песков порассуждал об ответе на атаку на резиденцию Путина

    Врач назвала действенный способ снизить уровень холестерина

    Выявлен неочевидный триггер нарушений сна

    Во Франции прокомментировали реакцию Трампа на атаку ВСУ на резиденцию Путина

    47-летняя Любовь Толкалина показала грудь в прозрачных бюстгальтерах

    Оценены шансы Неймара сыграть на чемпионате мира-2026

    Поступления в российский бюджет от ключевого налога подсчитали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok