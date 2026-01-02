Реклама

На Украине прокомментировали назначение нового министра обороны анекдотом про бордель

Береза: Назначение Федорова главой МО Украины нужно для освоения бюджета
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Бывший депутат Верховной Рады Борислав Береза в Telegram-канале анекдотом про бордель прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского назначить министра цифровой трансформации Михаила Федорова главой Минобороны вместо экс-премьера Дениса Шмыгаля.

По мнению политика, такое кадровое решение нужно для освоения бюджета, а не для победы.

«И вижу, что каждый следующий министр хуже предыдущего. Тасуют колоду. Снова, кровати переставляют в этом борделе», — написал Береза. Он вспомнил анекдот, суть которого заключалась в том, что в борделе, когда дела идут плохо, надо было не кровати переставлять, а менять девушек.

Ранее Зеленский предложил руководителю Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кириллу Буданову (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) возглавить офис президента Украины. Сам Буданов принял предложение. Он отметил, что повышение станет шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности». Его текущая должность освободилась после того, как президент уволил бывшего главу офиса Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала.

Новым главой ГУР стал руководитель Службы внешней разведки (СВР) Украины Олег Иващенко.

