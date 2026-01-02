Реклама

Мир
01:38, 2 января 2026Мир

На Западе выступили с мрачным для Европы политическим прогнозом

AT: Экономическое сближение США и РФ еще сильнее ударит по НАТО и ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Экономическое сближение Соединенных Штатов и России еще сильнее ударит по Североатлантическому альянсу и Евросоюзу (ЕС). Об этом пишет American Thinker.

«Экономическое сближение Трампа и Путина может еще ударить по единству уже пошатнувшихся ЕС и НАТО», — сказано в статье.

По мере того, как Европа дистанцируется от администрации Дональда Трампа, глава Штатов может рассмотреть возможность проведения политики, ориентированной на отдельные страны Европы. Например, он мог бы ввести 50- или 100-процентные пошлины на товары из ЕС, предположили авторы материала.

Ранее аналитик Нил Гардинер высказал мнение, что Дональд Трамп стал настоящим лидером Европы в 2025 году. Как считает эксперт, 2026 год, скорее всего, только укрепит его позиции.

В свою очередь, экс-посол Германии в США Вольфганг Ишингер считает, что Европа сейчас осталась «одна дома».

