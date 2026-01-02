Журналист Ваннер: Зеленский продемонстрировал неуместный воинственный настрой

Украинский лидер Владимир Зеленский показал неуместный воинственный настрой в новогоднем обращении вместо попытки мирного диалога с Россией. Об этом заявил находящийся в Киеве корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

«Зеленский демонстрирует воинственный настрой, говоря другими словами, что они якобы хотят мира и против продолжения войны, но, тем не менее, будут сражаться и дальше», — посетовал журналист.

Как отметил Ваннер, у него складывается впечатление, что официальный Киев не собирается останавливаться на достигнутом и будет пытаться использовать любую помощь от своих европейских союзников.

Ранее Владимир Зеленский выступил с новогодним обращением к нации. В нем он намекнул, что для утверждения обсуждаемых мирных соглашений по урегулированию понадобится референдум.

Он также заявил, что при возможных атаках России украинцы на площадях начнут «сжигать портреты европейских и американских лидеров».

До этого стало известно, что Владимир Зеленский отказался выводить войска из Донбасса для прекращения конфликта с Россией.