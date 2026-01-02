МИД РФ: назначение Буданова главой офиса президента Украины продиктовал Лондон

Назначение главы Главного управления разведки (ГУР) Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) новым главой офиса президента Украины продиктовали из Лондона, посчитал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Его цитирует ТАСС.

«Идея о назначении Буданова на должность главы президентского Офиса пришла в голову Зеленского, вероятнее всего, с подачи его кураторов с Туманного Альбиона», — пояснил российский дипломат.

Мирошник также отметил, что новое назначение Буданова «ставит крест на его возможности бороться за президентское кресло».

Ранее Буданов принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить офис главы государства.