Появился список погибших при теракте в Хорлах

Администрация Херсонской области обнародовала список из 12 погибших в Хорлах

Херсонское областное бюро судебно-медицинской экспертизы в своем Telegram-канале обнародовало список погибших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Хорлах.

«Установлены личности 12 погибших в результате удара БПЛА украинских террористов», — говорится в сообщении.

Среди погибших: Адмисаев Махмуд Шираниевич (1977 года рождения), Пищик Людмила Станиславовна (1959 года рождения), Темежникова Ольга Олеговна (1995 года рождения), Островская Анна Алексеевна (1999 года рождения), Боган Сергей Владимирович (1970 года рождения), Волошко Михаил Викторович (1983 года рождения), Клим Дарья Сергеевна (2008 года рождения), Сабитова Анастасия Дмитриевна (2001 года рождения), Буганова Оксана Леонидовна (1969 года рождения), Романив Сергей Игоревич (1982 года рождения), Дягилева Ирина Андреевна (1991 года рождения), Голдобина Светлана Викторовна (1981 года рождения).

ВСУ атаковали беспилотниками Хорлы на побережье Черного моря в новогоднюю ночь. По предварительным данным, погибли 24 человека, 29 пострадали, в том числе дети. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо указал, что установить личности всех погибших при атаке возможно только после проведения специальной генетической экспертизы.

Позднее Сальдо предположил, кто мог атаковать Хорлы в ночь на 1 января. По словам чиновника, атаку беспилотниками мог совершить отряд ВСУ «Птицы Мадьяра». Его ранее перекинули на правый берег Херсонской области с других направлений.