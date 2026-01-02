Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:48, 2 января 2026Россия

Переводчик развенчал слухи о создании новогоднего обращения Путина с помощью ИИ

Пучков развенчал слухи о создании новогоднего обращения Путина с помощью ИИ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетОбращение Владимира Путина

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе со Sputnik развенчал слухи о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина было создано с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

По его мнению, это всего лишь работа редакторов, которые добавили фильтры, чтобы изображение выглядело лучше. «А человек, наверное, не обладает должным уровнем компетенции, чтобы сделать так, как надо», — заключил он.

Новогоднее обращение Путина продлилось около 3 минут 20 секунд. Глава государства поздравил россиян с Новым годом — он обратился к гражданам РФ из Кремля. В поздравлении российский лидер пожелал гражданам здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России сделало заявление об ударе по Харькову

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    Экс-глава МИД Австрии призвала граждан ЕС к налоговому протесту из-за поддержки Киева

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    На Украине допустили отставку главы СБУ

    Милонов устроил новогодний рейд по борделям

    FIS выдала нейтральные статусы еще семи российским спортсменам

    Тяжелораненого в Хорлах ребенка госпитализируют в Москву

    ИИ-модель Маска уличили в генерации и публикации детской порнографии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok