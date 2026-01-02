Переводчик развенчал слухи о создании новогоднего обращения Путина с помощью ИИ

Пучков развенчал слухи о создании новогоднего обращения Путина с помощью ИИ

Блогер и переводчик Дмитрий Пучков (Гоблин) в беседе со Sputnik развенчал слухи о том, что новогоднее обращение президента России Владимира Путина было создано с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

По его мнению, это всего лишь работа редакторов, которые добавили фильтры, чтобы изображение выглядело лучше. «А человек, наверное, не обладает должным уровнем компетенции, чтобы сделать так, как надо», — заключил он.

Новогоднее обращение Путина продлилось около 3 минут 20 секунд. Глава государства поздравил россиян с Новым годом — он обратился к гражданам РФ из Кремля. В поздравлении российский лидер пожелал гражданам здоровья и счастья, взаимопонимания и благополучия, а также вдохновляющей любви.