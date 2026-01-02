Прокуратура в Швейцарии назвала причину пожара в Кран-Монтане

Прокуратура Вале: Свеча-фонтан вызвала пожар в Кран-Монтане

Прокуратура кантона Вале склоняется к версии, что причиной пожара в баре швейцарского курорта Кран-Монтана могло стать неосторожное обращение со свечой-фонтаном или бенгальскими огнями. Об этом заявила генпрокурор кантона Вале Беатрис Пийу, пишет Reuters.

По ее словам, бенгальские огни были вставлены в бутылки шампанского и поставлены слишком близко к потолку. «Все указывает на то, что огонь вызвали свечи-фонтаны или бенгальские огни», — подчеркнула она.

Выводы были сделаны на основании видеозаписей и допросов.

1 января в баре Le Constellation на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии вспыхнул пожар. По информации полиции, около 100 человек пострадали, большинство из них находятся в тяжелом состоянии. Около 40 человек не выжили.