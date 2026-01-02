Реклама

04:09, 2 января 2026

Россиянам рассказали о выплате зарплаты в январе

Зарплату, зависящую от оклада, выплатят россиянам в полном объеме в январе
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Зарплата, зависящая от оклада или тарифных ставок, в январе будет выплачена сотрудникам в полном объеме. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, пишет РИА Новости.

«Те, у кого зарплата зависит от оклада, от тарифных ставок, ничего не потеряют. Зарплата будет выплачена в полном объеме», — заявила россиянам она.

В то же время, по ее словам, для тех, кто работает по сдельной оплате труда, в январе предстоит достаточно короткий период. И за него «нужно многое успеть».

Ранее стало известно, что с 1 сентября 2026 года у россиян появится возможность получать зарплату в цифровом рубле. Как отмечалось, такой план в части дополнительной формы денег ранее утвердили в Госдуме.

В декабре стало известно, что самая высокая средняя зарплата в октябре 2025 года на российском рынке труда фиксировалась в сферах воздушного и космического транспорта.

