22:57, 2 января 2026

Российская рапиристка выиграла первое золото после возвращения флага

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российская рапиристка Стефания Часовникова выиграла этап Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финале юниорского турнира в ОАЭ россиянка победила представительницу Казахстана Софию Актаеву со счетом 15:11. Таким образом, Часовникова выиграла первое золото после возвращения флага.

29 декабря президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов заявил ТАСС, что Международная федерация фехтования допустила юниоров до соревнований с флагом и гимном России. Взрослые фехтовальщики страны могут выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее Мамедов назвал катастрофой выступление рапиристов в командных соревнованиях на чемпионате мира — 2025. Спортсмены вылетели в 1/32 финала. Чемпионат мира по фехтованию проходил в Тбилиси.

