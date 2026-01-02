Профессор Малинен: Население Финляндии не согласно с русофобским курсом Стубба

Население Финляндии не согласно с русофобским курсом, который проводит президент Финляндии Александр Стубб. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью», — указал исследователь.

Малинен добавил, что все большее количество финнов перестает верить главе государства и его политике конфронтации с Россией.

Ранее Стубб в новогоднем обращении к согражданам коснулся темы отношений с Россией и конфликта на Украине. По его словам, контакты с Москвой «изменились навсегда». Он также пообещал сделать все возможное для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Выступление Стубба стало предметом критики как внутри страны, так и в соседних странах. Президента высмеяли даже за внешний вид — как отмечает газета Iltalehti, он произносил новогоднее обращение в кривом и мятом галстуке. Уточняется, что это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с аксессуаром.