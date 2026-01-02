Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:48, 2 января 2026Мир

Стубба жестко осадили за слова о России

Профессор Малинен: Население Финляндии не согласно с русофобским курсом Стубба
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Kent Nishimura / Reuters

Население Финляндии не согласно с русофобским курсом, который проводит президент Финляндии Александр Стубб. Об этом написал профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте в социальной сети X.

«Помните, что Стубб не имеет полномочий говорить подобные вещи. Подавляющее большинство финнов не согласны с его политикой в ​​отношении России и его воинственностью», — указал исследователь.

Малинен добавил, что все большее количество финнов перестает верить главе государства и его политике конфронтации с Россией.

Ранее Стубб в новогоднем обращении к согражданам коснулся темы отношений с Россией и конфликта на Украине. По его словам, контакты с Москвой «изменились навсегда». Он также пообещал сделать все возможное для обеспечения суверенитета и территориальной целостности Украины.

Выступление Стубба стало предметом критики как внутри страны, так и в соседних странах. Президента высмеяли даже за внешний вид — как отмечает газета Iltalehti, он произносил новогоднее обращение в кривом и мятом галстуке. Уточняется, что это не первый случай, когда у президента возникают проблемы с аксессуаром.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал одну из стратегий противостояния России

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Стало известно об уничтожении участвовавшего в разработке украинских ракет капитана ССО

    Стубба жестко осадили за слова о России

    В российском регионе начали раздавать бензин из-за отключений света

    Раскрыто состояние пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка

    Назначение Буданова главой офиса президента Украины объяснили

    Военкор опубликовал «послужной список» Буданова

    Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok