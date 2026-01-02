Реклама

08:38, 2 января 2026Мир

Украину предупредили о жестком ответе России на атаку на резиденцию Путина

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украину ждет ответ на атаку на резиденцию Путина
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Handout / Reuters

Украину ждет жесткий ответ на атаку на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области. С таким предупреждением выступил в эфире YouTube-канала Daniel Davis бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

«Теперь они (ВС России. — прим "Ленты.ру") могут уничтожить каждый военный объект (На территории Украины. — прим. "Ленты.ру"), ведь раньше они только выводили их из строя», — отметил эксперт.

По словам Джонсона, Киев пошел на радикальные меры, чтобы отвлечь внимание от полного провала на фронте. Однако никаких результатов, кроме потенциальных рисков для самой украинской власти, это не принесло.

Ранее британский дипломат в отставке Аластер Крук высказал мнение, что план Зеленского, в рамках которого была совершена атака БПЛА ВСУ на резиденцию российского президента в Новгородской области, в конечном итоге был связан с США. Он преследовал цель сорвать мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

До этого Россия передала Соединенным Штатам доказательства атаки на резиденцию Путина. Расшифровка контента памяти навигационных контроллеров одного из сбитых украинских дронов подтвердила, что целью был комплекс зданий резиденции главы государства в Новгородской области.

