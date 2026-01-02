В России отреагировали на празднование дня рождения Бандеры в Европе

Посольство РФ назвало провокацией празднование дня рождения Бандеры в Вене

Посольство России в Австрии направило протест в МИД республики из-за празднования украинскими радикалами 1 января в австрийской столице дня рождения военного преступника Степана Бандеры. Об этом сообщает ТАСС.

В дипмиссии назвали провокацией празднование дня рождения Бандеры в Вене и посчитали это «прямым оскорблением памяти жертв нацизма и грубым вызовом общественной морали».

«Ничего, кроме глубокого отвращения, не вызывает очередная провокационная выходка горстки украинских и чеченских радикалов, осевших в Австрии, которые 1 января вновь решили устроить в центре Вены празднование дня рождения пособника нацистов, военного преступника Степана Бандеры», — подчеркнули дипломаты.

Ранее член Европарламента (ЕП) от Польши Марцин Сипневский потребовал обратить внимание на пропаганду идеологии Бандеры среди украинцев, в том числе проживающих в странах Евросоюза. До этого в Польше осудили культ Степана Бандеры на Украине.

