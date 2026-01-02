Реклама

01:20, 2 января 2026

В США заявили об осведомленности европейцев об атаке на резиденцию Путина


Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Западные европейцы, поддерживающие украинские власти, знали об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на резиденцию президента РФ Владимира Путина. Об этом в разговоре с RT заявил бывший офицер армии США Станислав Крапивник.

По его мнению, в операции участвовали западные спецслужбы, в том числе британская MI6. Кроме того, экс-офицер допустил причастность «некоторых действовавших по своей инициативе элементов, связанных с ЦРУ».

Вечером 28 декабря стало известно об атаке на резиденцию Путина в Новгородской области с применением БПЛА. Дроны запускали с территорий Сумской и Черниговской областей Украины. Схему полета беспилотников продемонстрировало Минобороны РФ. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ужесточит переговорную позицию по Украине после атаки и не будет сообщать публично, как именно это сделает.

