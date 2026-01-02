Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:05, 2 января 2026Бывший СССР

Военкор опубликовал «послужной список» нового главы офиса Зеленского

Военкор Коц: По законодательству РФ Буданов является преступником и экстремистом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Российский военный корреспондент Александр Коц опубликовал «послужной список» нового главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Коц указал, что занимавший с 2020 года пост руководителя украинской разведки Буданов, согласно российскому законодательству, преступник и экстремист. Военкор напомнил, что в 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в причастности ко взрыву на Крымском мосту, а также в организации в период с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года атак беспилотников.

В том же году суд Москвы арестовал Буданова по обвинению в совершении 104 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ, а МВД объявило его в розыск. В 2024 году новый глава офиса Зеленского был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Ну и как с такими о чем-то договариваться? Разве что о добровольной сдаче в руки российского правосудия», — порассуждал военкор.

В пятницу, 2 января, Зеленский предложил Буданову занять должность главы офиса президента Украины вместо Андрея Ермака, покинувшего это место из-за коррупционного скандала. Тот принял предложение, указав, что его повышение является шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Опубликован «любопытный документ» об эвакуации ВСУ

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Миллионы россиян оказались в «самом загадочном статусе»

    Раскрыто состояние пострадавшего при теракте в Хорлах ребенка

    Назначение Буданова главой офиса президента Украины объяснили

    Военкор опубликовал «послужной список» нового главы офиса Зеленского

    Священника РПЦ отказались пускать в Эстонию

    Экс-премьер Украины объяснил предложение Буданову возглавить офис президента

    Зеленский назвал преемника Буданова на посту главы ГУР

    Новую дорогу рядом с Москвой назвали опасной для пешеходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok