Военкор опубликовал «послужной список» нового главы офиса Зеленского

Военкор Коц: По законодательству РФ Буданов является преступником и экстремистом

Российский военный корреспондент Александр Коц опубликовал «послужной список» нового главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов). Об этом журналист написал в своем Telegram-канале.

Коц указал, что занимавший с 2020 года пост руководителя украинской разведки Буданов, согласно российскому законодательству, преступник и экстремист. Военкор напомнил, что в 2023 году Следственный комитет России заочно предъявил ему обвинение в причастности ко взрыву на Крымском мосту, а также в организации в период с апреля 2022-го по сентябрь 2023 года атак беспилотников.

В том же году суд Москвы арестовал Буданова по обвинению в совершении 104 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 205 УК РФ, а МВД объявило его в розыск. В 2024 году новый глава офиса Зеленского был внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Ну и как с такими о чем-то договариваться? Разве что о добровольной сдаче в руки российского правосудия», — порассуждал военкор.

В пятницу, 2 января, Зеленский предложил Буданову занять должность главы офиса президента Украины вместо Андрея Ермака, покинувшего это место из-за коррупционного скандала. Тот принял предложение, указав, что его повышение является шагом к решению «критически важных вопросов стратегической безопасности».