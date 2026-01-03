Реклама

16:48, 3 января 2026Спорт

Чемпион UFC предстанет перед судом

Чемпион UFC в легком весе Илия Топурия предстанет перед судом
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Stephen R. Sylvanie-Imagn Images / Reuters

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Илия Топурия предстанет перед судом по обвинению в домашнем насилии. Об этом сообщает AS.

Жена Топурии обвинила его в домашнем насилии и нанесении ей телесных повреждений. Первое заседание по этому делу пройдет 7 января, на нем в том числе будет обсуждаться опека над общей дочерью пары. Жена спортсмена просит суд разрешить ей покинуть Испанию вместе с ребенком.

Ранее 28-летний Топурия объявил о приостановке выступлений в UFC по семейным обстоятельствам. СМИ сообщали, что это связано с разводом, через который проходит боец.

23 декабря Топурия пообещал заставить российского чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева сдаться на глазах Хабиба Нурмагомедова. Он заявил, что считает Нурмагомедова и Махачева высокомерными.

Топурия стал чемпионом UFC в легком весе в июне этого года, победив бразильца Чарльза Оливейру. До этого он владел поясом в полулегком весе. Всего на его счету 17 побед и ни одного поражения в карьере.

