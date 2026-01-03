Китай начал переоборудовать сухогрузы в авианосцы для БПЛА

TWZ: Китай начал переоборудовать сухогрузы в авианосцы для БПЛА

Китай начал переоборудовать сухогрузы в авианосцы для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает издание The War Zone (TWZ).

Как пишет издание, Китай превратил среднее грузовое судно в импровизированный боевой корабль – носитель современных ударных беспилотников. На палубе судна установили модульную электромагнитную катапульту (EMALS), предназначенную для запуска дронов самолетного типа.

На фотографиях с верфи Hudong-Zhonghua в Шанхае рядом с судном ранее также замечали небольшие боевые дроны с большим размахом крыльев, которые внешне напоминают так называемые «ведомые дроны» из серии Collaborative Combat Aircraft (CCA).

