Назначение Буданова главой офиса Зеленского лишило его возможности стать президентом

РИАН: Буданов не сможет стать президентом Украины из-за назначения главой ОП

Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) лишился возможности в будущем занять пост президента Украины, согласившись стать главой офиса действующего лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

«Таким предложением Зеленский поставил Буданова в очень затруднительное положение: в случае отказа он бы показал свое неуважение к Зеленскому и его офису, что могло иметь последствия для его карьеры. В случае согласия — он фактически лишает себя возможности баллотироваться в президенты», — объяснил собеседник агентства.

По его словам, в последних социологических опросах о президентских выборах Буданов стабильно значительно опережал Зеленского. Заняв пост главы офиса президента, он стал вторым человеком на Украине, но лишил себя возможности стать следующим лидером страны.

По мнению представителя силовых структур, теперь потенциальные избиратели Буданова будут вынужденно голосовать за Зеленского в случае проведения выборов.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров также отмечал, что таким назначением Зеленский хотел устранить одного из возможных кандидатов на пост президента.