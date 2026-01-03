Реклама

03:02, 3 января 2026

В Эстонии допустили отмену чемпионата Европы по фехтованию из-за россиян

ERR: Эстония может лишиться ЧЕ по фехтованию из-за недопуска россиян и белорусов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Эстония может лишиться права на проведение чемпионата Европы 2026 года по фехтованию из-за отказа пускать в страну граждан России и Белоруссии. Об этом сообщило гостелерадио ERR.

Генеральный секретарь Федерации фехтования Эстонии Айвар Паалберг подчеркнул, что официально ЧЕ по фехтованию пока не отменен. Однако он усомнился, что глобальная политическая ситуация серьезно изменится в течение следующих шести месяцев.

«Следовательно, мы исходим из предположения, что чемпионат Европы в этом году не состоится в Таллинне», — допустил он.

Чемпионат Европы по фехтованию запланирован с 16 по 21 июня в Таллине.

Ранее российская рапиристка Стефания Часовникова выиграла первое золото после возвращения флага россиянам. Она стала победительницей этапа Кубка мира по фехтованию среди юниоров и кадетов.

