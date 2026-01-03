В Китае оценили реакцию России на дипломатический скандал с Польшей

Sohu: Польша получила мощный отпор РФ после инцидента с консульством в Гданьске

Польша получила мощный отпор в дипломатическом скандале с Россией, который произошел из-за инцидента со зданием консульства в Гданьске. Такую оценку реакции Москвы дали китайские журналисты издания Sohu. Пересказ статьи приводит «АБН 24».

Авторы напомнили, что польские власти объявили о закрытии консульства и хотели получить доступ внутрь, однако технический персонал заперся там и отказался пускать кого-либо внутрь.

Китайские журналисты отметили, что Варшава была в ярости из-за произошедшего. «Напряженность между Польшей и Россией вышла за рамки этого здания», — говорится в статье.

После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что попытки захвата российской собственности получат жесткий ответ.

По мнению авторов материала, польские власти не ожидали такого сопротивления. Теперь перед Варшавой стоит дилемма: либо пойти на провокацию, которая может завершиться серьезными последствиями, либо отступиться.

Ранее чиновники из Гданьска попытались ворваться в здание генерального консульства России, однако им не удалось попасть внутрь. Отмечалось, что польские власти не могут занять здание, поскольку там остался сотрудник российского посольства.

