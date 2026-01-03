Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:48, 3 января 2026Интернет и СМИ

В Китае оценили реакцию России на дипломатический скандал с Польшей

Sohu: Польша получила мощный отпор РФ после инцидента с консульством в Гданьске
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Польша получила мощный отпор в дипломатическом скандале с Россией, который произошел из-за инцидента со зданием консульства в Гданьске. Такую оценку реакции Москвы дали китайские журналисты издания Sohu. Пересказ статьи приводит «АБН 24».

Авторы напомнили, что польские власти объявили о закрытии консульства и хотели получить доступ внутрь, однако технический персонал заперся там и отказался пускать кого-либо внутрь.

Китайские журналисты отметили, что Варшава была в ярости из-за произошедшего. «Напряженность между Польшей и Россией вышла за рамки этого здания», — говорится в статье.

После инцидента официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила, что попытки захвата российской собственности получат жесткий ответ.

По мнению авторов материала, польские власти не ожидали такого сопротивления. Теперь перед Варшавой стоит дилемма: либо пойти на провокацию, которая может завершиться серьезными последствиями, либо отступиться.

Ранее чиновники из Гданьска попытались ворваться в здание генерального консульства России, однако им не удалось попасть внутрь. Отмечалось, что польские власти не могут занять здание, поскольку там остался сотрудник российского посольства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о попытке ВСУ добить раненых при ударах по гостинице в Хорлах

    Путин предрек революцию нового типа

    Раскрыта самая большая зарплата в России

    «Герани» научились отгонять дроны-перехватчики

    Иран пригрозил ударить по американским базам на Ближнем Востоке

    Депутат Рады призвал не возлагать на Буданова больших надежд заранее

    В Финляндии объяснили новые провокации Зеленского

    Военкор допустил провокацию со стороны Киева на Рождество

    Стало известно о погибших в результате взрывов в Харькове

    В Китае оценили реакцию России на дипломатический скандал с Польшей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok