19:50, 3 января 2026

В США рассказали о ранениях военнослужащих в Венесуэле

Сенатор Шахин: Военнослужащие США получили ранения в ходе операции в Венесуэле
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Matias Delacroix / AP

Военнослужащие вооруженных сил США получили ранения в ходе операции в Венесуэле. Об этом сообщила член комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Джинн Шахин, передает ТАСС.

«Сегодняшняя драматическая военная операция президента [США Дональда] Трампа на венесуэльской земле совершенно не соответствует той информации, которую его кабинет доводил до сведения Конгресса, идет вразрез с явными желаниями американского народа», — рассказала она.

В письменном заявлении Шахин отметила, что удары по Венесуэле еще глубже втягивают США в открытый конфликт и создают риск для американских военнослужащих. Она напомнила, что бойцы вооруженных сил США получили ранения в Венесуэле.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало США освободить захваченного американскими военными президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

