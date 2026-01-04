Реклама

Военный эксперт оценил возможность российского наступления на Одессу

Военный эксперт Кнутов оценил возможность наступления ВС РФ на Одессу
Варвара Кошечкина
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

У российский войск в 2026 году может появиться возможность для наступления на Одессу. Об этом заявил в беседе с «МК» историк сил ПВО Юрий Кнутов.

По словам эксперта, после взятия Вооруженными силами России (ВС РФ) Гуляйполя в Запорожской области открывается оперативный простор для движения на Запорожье и далее к Черному морю.

«Сейчас действительно стоит вопрос о фактической изоляции Одессы, Николаева, Ильичевска — городов, через которые осуществляется поставка значительного количества оружия из стран НАТО по морю», — отметил Кнутов.

Тем не менее первостепенной задачей, как считает Кнутов, остается Славянско-Краматорская агломерация в Донецкой народной республике (ДНР), на которую можно наступать с юга через Долгополье, где у украинских войск почти нет укреплений.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен прокомментировал удары по транспортной и портовой инфраструктуре Одессы.

