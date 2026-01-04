Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:44, 4 января 2026Мир

Медведчук обвинил США в государственном терроризме

Медведчук: Трамп дал козырь оппонентам, поставив США в позицию террориста
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Gaby Oraa / Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил США в позицию государства-террориста, дав козырь его оппонентам. Такое заявление сделал глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук, передает ТАСС.

«Действия США в отношении Венесуэлы, главы ее государства и народа, поправшие нормы международного права, являются не чем иным, как государственным терроризмом», — заявил Медведчук.

По его словам, после случившегося, Трамп не сможет называть себя миротворцем и принуждать другие страны выполнять международное законодательство и нормы, а его противники-глобалисты непременно воспользуются данным козырем.

Министерство иностранных дел (МИД) Корейской Народно-Демократической Республики осудило удары США по Венесуэле, а президент Сербии Александр Вучич по итогам заседания Совета национальной безопасности страны заявил о конце международного права после атаки США на Венесуэлу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро фразой «так себе»

    Налоговая тотально взялась за простых россиян. Кого точно проверят в 2026 году

    У россиян начали воровать тепло

    Названа отрасль с самым сильным ростом зарплат за год

    В Госдуме оценили влияние событий в Венесуэле на переговоры России и США

    Медведчук обвинил США в государственном терроризме

    Клуб НХЛ отстранил российского хоккеиста

    Российские войска за три часа уничтожили взвод элитного подразделения ВСУ

    Стало известно о плане Трампа по управлению Венесуэлой

    Последствия удара ВСУ по региону России затронули более 100 населенных пунктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok