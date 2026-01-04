Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:09, 4 января 2026Мир

Раскрыто число жертв при атаке США на Венесуэлу

NYT: В результате ударов США по Венесуэле погибло не менее 40 человек
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Jesus Vargas / Getty Images

В результате проведения военной операции США против Венесуэлы погибло не менее 40 человек. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного венесуэльского чиновника.

При этом отмечается, что данные, предоставленные изданию, являются предварительными.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что жертвами ударов Вашингтона стали как военные, так и чиновники с мирными жителями.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыто число жертв при атаке США на Венесуэлу

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    В США раскрыли истинный мотив захвата Трампом Мадуро

    Президента «Ленкома» прооперировали

    Количество погибших при теракте в Хорлах увеличилось

    В Германии заявили о покорном вассальстве лидеров ЕС после слов Мерца о Венесуэле

    Одну битву в Азии сравнили со Сталинградом

    В Госдуме расссказали о новом виде мошенничества в WhatsApp

    Овечкину разбили лицо

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok