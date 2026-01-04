Раскрыто число жертв при атаке США на Венесуэлу

NYT: В результате ударов США по Венесуэле погибло не менее 40 человек

В результате проведения военной операции США против Венесуэлы погибло не менее 40 человек. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванного венесуэльского чиновника.

При этом отмечается, что данные, предоставленные изданию, являются предварительными.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что жертвами ударов Вашингтона стали как военные, так и чиновники с мирными жителями.

3 января Вооруженные силы США нанесли авиаудары по объектам в столице Венесуэлы и по всей стране. Президент Николас Мадуро вместе с первой леди Силией Флорес были захвачены и вывезены из страны.

