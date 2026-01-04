Российская теннисистка рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином

Российская теннисистка Кудерметова: Хотелось извиниться перед Руне

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином Хольгером Руне. Ее цитирует «Татар-информ».

Летом в одном из интервью Кудерметова вспомнила, как Руне пытался познакомиться с ней в социальных сетях, на что спортсменка ответила, что у нее есть муж. После этого историю широко растиражировали СМИ. По словам россиянки, она рассказывала историю за кадром и не ожидала, что она войдет в итоговую версию интервью.

«На самом деле я очень сильно и долго переживала, потому что получилось некрасиво и неправильно. Мне потом, когда я видела Руне на турнирах, было так стыдно перед ним. Хотелось подойти и извиниться», — призналась Кудерметова.

В июле Кудерметова рассказала об отказе менять спортивное гражданство. Спортсменка отметила, что у нее была возможность перейти в другую сборную. «Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация», — заявила она. При этом ее младшая сестра Полина Кудерметова в 2025 году перешла под флаг Узбекистана.

Кудерметова-старшая занимает 30-е место в одиночном и 6-е — в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2025 году она выиграла Уимблдон и Итоговый турнир WTA в парном разряде.