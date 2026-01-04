Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:28, 4 января 2026Спорт

Российская теннисистка рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином

Российская теннисистка Кудерметова: Хотелось извиниться перед Руне
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российская теннисистка Вероника Кудерметова рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином Хольгером Руне. Ее цитирует «Татар-информ».

Летом в одном из интервью Кудерметова вспомнила, как Руне пытался познакомиться с ней в социальных сетях, на что спортсменка ответила, что у нее есть муж. После этого историю широко растиражировали СМИ. По словам россиянки, она рассказывала историю за кадром и не ожидала, что она войдет в итоговую версию интервью.

«На самом деле я очень сильно и долго переживала, потому что получилось некрасиво и неправильно. Мне потом, когда я видела Руне на турнирах, было так стыдно перед ним. Хотелось подойти и извиниться», — призналась Кудерметова.

В июле Кудерметова рассказала об отказе менять спортивное гражданство. Спортсменка отметила, что у нее была возможность перейти в другую сборную. «Но у меня была позиция, что я останусь, какая бы ни была ситуация», — заявила она. При этом ее младшая сестра Полина Кудерметова в 2025 году перешла под флаг Узбекистана.

Кудерметова-старшая занимает 30-е место в одиночном и 6-е — в парном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В 2025 году она выиграла Уимблдон и Итоговый турнир WTA в парном разряде.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыт замысел Трампа по Украине на фоне операции США в Венесуэле

    «Он Венесуэлу берет, мы — Украину». Сбылась часть одного из предсказаний Жириновского

    В России массово проверяют резервистов. Кого заберут с «гражданки» в 2026 году и могут ли отправить на СВО

    Москвичей пригласили на забег Дедов Морозов и Снегурочек

    Стало известно о новых санкциях против российского ОПК

    Кадыров появился на публике с тростью

    Российская теннисистка рассказала о стыде перед пытавшимся познакомиться с ней датчанином

    Президент Колумбии причислил Трампа к клану педофилов

    После массового смертельного ДТП на российской трассе возбудили уголовное дело

    Раскрыто количество выдворенных в 2025 году из России мигрантов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok