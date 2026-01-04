Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:22, 4 января 2026Мир

В Балтийском море повредили соединяющий две страны оптоволоконный кабель

В Балтийском море поврежден оптоволоконный кабель, соединяющий Литву и Латвию
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

В Балтийском море поврежден оптоволоконный кабель частной компании, который соединяет две страны. Об этом сообщила 4 января премьер-министр Латвии Эвика Силиня, пишет агентство Reuters.

Кабель соединяет Литву и Латвию. Латвийские следователи поднялись на борт судна в связи с этим инцидентом.

По заявлению Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы, что стало причиной повреждения — пока неизвестно, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море, ускорив крупные инвестиции в инфраструктуру. И оказался в центре скандала.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа дата предъявления обвинений Мадуро

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Десятки автобусов с россиянами застряли на границе с Китаем

    Американцы разделились в оценках вторжения в Венесуэлу

    Над Россией перехватили более 250 дронов за семь часов

    Мощное уничтожение натовской техники около Красноармейска сняли на видео

    Похищенного Мадуро прокатили по Нью-Йорку и сняли на видео

    В Балтийском море повредили соединяющий две страны оптоволоконный кабель

    Зеленского жестко раскритиковали после поддержки действий Трампа по Венесуэле

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok