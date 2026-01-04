В Балтийском море повредили соединяющий две страны оптоволоконный кабель

В Балтийском море поврежден оптоволоконный кабель частной компании, который соединяет две страны. Об этом сообщила 4 января премьер-министр Латвии Эвика Силиня, пишет агентство Reuters.

Кабель соединяет Литву и Латвию. Латвийские следователи поднялись на борт судна в связи с этим инцидентом.

По заявлению Национального центра управления кризисными ситуациями Литвы, что стало причиной повреждения — пока неизвестно, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск пообещал в 2026 году завоевать Балтийское море, ускорив крупные инвестиции в инфраструктуру. И оказался в центре скандала.

А глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Балтийское море в последние годы, в связи со вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, практически стало внутренним морем альянса.