В России произошло второе за сутки ДТП с четырьмя жертвами

На трассе Казань-Альметьевск произошло смертельное ДТП с 10 машинами

На трассе Казань — Альметьевск произошло ДТП с пострадавшими. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

По данным издания, порядка десяти машин столкнулись из-за метели. Четыре человека получили травмы, не совместимые с жизнью. Пострадавшим оказывается медицинская помощь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Это уже второе ДТП за сутки, унесшее четыре человеческие жизни.

Ранее массовое смертельное ДТП с автовозом произошло на трассе М-4 «Дон» в Аксайском районе Ростовской области. Авария произошла в результате того, что водитель автомобиля Mercedes-Benz в составе автопоезда не выбрал безопасную дистанцию и врезался в двигавшийся впереди Audi.