Ветераны российского спецназа оценили операцию США по захвату Мадуро фразой «так себе»

Ветеран «Альфы» Сенин: В захвате США Мадуро особого профессионализма нет

Захват американским спецназом «Дельта» президента Венесуэлы Николаса Мадуро был «так себе». Об этом заявили ветераны российского подразделения «Альфа», которые оценили операцию США в беседе с Daily Storm, пишет издание в Telegram.

По мнению спецназовцев, действия американцев не встретили сопротивления. Ветеран группы «Альфа» Игорь Сенин пояснил, что операция была подготовлена глобально. Сначала бойцы из США подавили все основные военные объекты, которые могли им противостоять, и вывели из строя инфраструктуру. «И только потом уже сам основной захват был подготовлен, — сказал собеседник издания. — То есть они, в принципе, зашли в здание, которое уже было для них подготовлено. Особого профессионализма я не вижу здесь».

Кроме того, оперативники считают российские спецподразделения профессиональнее. Полковник ФСБ и ветеран «Альфы» Виталий Демидкин заявил о желании встретиться с коллегами на поле боя. «Мы их нигде, наверное, не слышали. Хотелось бы с ними где-то встретиться там. Я имею в виду, на поле боя или еще какой-нибудь операции», — сказал он.

Ветераны «Альфы» также сошлись во мнении, что российским спецназовцам не составит труда провести подобную операцию по захвату президента Украины Владимира Зеленского, однако есть множество причин, почему этого не произойдет. Так, Россия следует международному праву. Кроме того, украинский лидер нужен для проведения переговоров. «Но если будет приказ от верховного главнокомандующего — мне кажется, это элементарно. Изучить, выследить, где он находится, и спокойненько взять», — считает Демидкин.

Ранее российский эксперт по безопасности, телохранитель Алексей Фонарев усомнился в скорости и чистоте операции по захвату Мадуро. По его словам, если бы спецназ «Дельта» отработал чисто, то президента Венесуэлы сразу бы показали.

Президент США Дональд Трамп объявил о захвате лидера Венесуэлы Мадуро и его жены, которым предъявили обвинения в наркоторговле, 3 января. Они были вывезены из республики.