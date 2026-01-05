Реклама

Экономист призвал США остановить морскую блокаду Венесуэлы

Сакс призвал США прекратить давление на Венесуэлу и остановить морскую блокаду
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Джеффри Сакс

Джеффри Сакс. Фото: Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что Совет безопасности ООН должен принять меры, чтобы США прекратили давление на Венесуэлу. Его слова приводит РИА Новости.

Кроме того, Сакс призвал США остановить морскую блокаду Венесуэлы и отменить военные меры, предпринятые без санкции Совета безопасности.

«США должны немедленно вывести свои вооруженные силы с территории Венесуэлы и из прилегающих к ней районов, включая разведывательные, военно-морские, военно-воздушные и другие передовые силы», — отметил эксперт на заседании Совбеза ООН.

