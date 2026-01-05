Экс-помощница Байдена Рид: Мир сегодня наблюдает падение американской империи

Сегодня мир наблюдает падение американской империи. Об этом рассказала в интервью РИА Новости экс-помощница политика Джо Байдена Тара Рид.

«Американцы сыты по горло бесконечными войнами. Я вижу упадок, подобный падению Римской империи, и сейчас мы наблюдаем падение американской империи. Мне кажется, это похоже на распад Советского Союза», — отметила она.

По словам Рид, сейчас США погружается в хаос. Она также подчеркнула, что если американский президент Дональд Трамп не возьмется за ум и не займется внутренней политикой, Штаты могут не выдержать еще четыре года такого существования.

Ранее сообщалось, что в Конгрессе разделились мнения относительно похищения лидера Боливарианской республики Николаса Мадуро. Демократический блок возмутился тем, что он до сих пор остается в неведении из-за «грандиозной военной операции», которую провели военные в отношении Каракаса.

При этом сам Трамп заявил, что Штаты на данном этапе думают больше о восстановлении нефтяной инфраструктуры Венесуэлы, чем о выборах там.