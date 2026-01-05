Европейская страна не поддержала заявление Евросоюза об операции США в Венесуэле

Власти Венгрии не поддержали заявление руководства Евросоюза (ЕС) о военной операции США в Венесуэле, повлекшей за собой похищение президента латиноамериканской республики Николаса Мадуро. Об этом сообщается на сайте Европейской службы внешних связей.

Итоговое коммюнике, как отмечается, одобрили 26 стран ЕС. Против высказалась только Венгрия. Причины такой реакции Будапешта не раскрываются.

В заявлении подчеркивается, что представители ЕС неоднократно заявляли о нелигитимности Мадуро и стабильно выступали за передачу власти в латиноамериканской стране демократическим путем. «Право венесуэльского народа определять свое будущее должно уважаться», — говорится в документе. Вместе с тем проблема производства в Венесуэле наркотиков и их распространение «представляет собой серьезную угрозу безопасности во всем мире», заключается в заявлении.

Операция по задержанию Мадуро и его жены Силии Флорес прошла в субботу, 3 января. Перед этим американские военные нанесли удары по важным объектам как в столице Венесуэле Каракасе, так и в других регионах страны. Мадуро и его жена будут ожидать начала судебного разбирательства в Федеральной тюрьме в Бруклине. Лидеру Венесуэлы может грозить серьезное наказание, вплоть до нескольких пожизненных сроков.

