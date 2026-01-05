Реклама

Финляндию обвинили в лицемерии после заявления об атаке США на Венесуэлу

Малинен обвинил Стубба в лицемерии после его слов об атаке США на Венесуэлу
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
Александр Стубб

Александр Стубб. Фото: Abdulla Al Neyadi / Uae Presiden / Reuters

Заявление президента Финляндии Александра Стубба об атаке США на Венесуэлу отражает его лицемерие. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле», — заметил специалист.

Так Малинен прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле якобы были фальсификацией, а Николас Мадуро — нелегитимным лидером. В то же время политик выступил за соблюдение международного права.

Ранее глава Сербии Александр Вучич назвал атаку на Венесуэлу концом международного права. По его словам, в мире правым оказывается тот, у кого больше силы.

