Малинен обвинил Стубба в лицемерии после его слов об атаке США на Венесуэлу

Заявление президента Финляндии Александра Стубба об атаке США на Венесуэлу отражает его лицемерие. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети X.

«Европейские лидеры запутываются в противоречиях по поводу смены режима в Венесуэле», — заметил специалист.

Так Малинен прокомментировал слова Стубба о том, что выборы 2024 года в Венесуэле якобы были фальсификацией, а Николас Мадуро — нелегитимным лидером. В то же время политик выступил за соблюдение международного права.

Ранее глава Сербии Александр Вучич назвал атаку на Венесуэлу концом международного права. По его словам, в мире правым оказывается тот, у кого больше силы.