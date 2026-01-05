На Западе предупредили Зеленского о новой проблеме в 2026 году

Guardian: Наступивший год будет тяжелым не только для ВСУ, но и для Зеленского

Наступивший год будет тяжелым не только для украинской армии, но и для Владимира Зеленского из-за политического давления на фоне отсутствия выборов на Украине. С таким прогнозом выступило издание The Guardian.

«Предстоящий год может оказаться для Зеленского непростым и в политическом плане, поскольку пятилетний президентский срок, на который он был избран весной 2019 года, приближается к семилетнему рубежу», — сказано в статье.

При этом, как рассказал газете один из бойцов ВСУ, большинство украинцев готовы согласиться на условия России ради завершения конфликта.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис предположил, что Владимир Зеленский намерен устроить новую провокацию, чтобы затянуть конфликт. Тем самым он хочет избежать новых выборов на Украине.

До этого сам украинский лидер пообещал, что покинет пост главы страны при одном условии. Он также поддержал проведение выборов президента страны с помощью онлайн-платформ.

В свою очередь, глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что современная Украина лишается права на существование как государство, пока у власти стоит Владимир Зеленский и его террористический режим.