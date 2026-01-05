Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:45, 5 января 2026Мир

На Западе заявили о тупике для Зеленского из-за похищения Мадуро

BZ: Зеленский оказался на минном поле из-за похищения Трампом Мадуро
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Президент США Дональд Трамп поставил в тупик украинского главу Владимира Зеленского, похитив лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. С таких позиций выступил обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung.

Из-за действий Трампа Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку ситуация для него складывается особо остро, пишут журналисты. «Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него (Зеленского — прим. «Ленты.ру») – политическое минное поле», — считает BZ.

По мнению автора, фактически парализованным стал и Европейский союз в связи со своей боязнью потерять расположение Вашингтона. Позиции Украины становятся более шаткими, а захват Мадуро демонстрирует тот факт, что смена режима вновь может быть легитимным инструментом западной политики, если это удовлетворяет их интересам, пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в Венесуэле. «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил глава украинского государства.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Оценивая его результаты работы, Трамп добавлял, что украинский лидер «проделал ужасную работу».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не верю». Трамп усомнился в атаке ВСУ на резиденцию Путина. Почему президент США изменил позицию?

    Мадуро оказался в «адском» месте

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Трамп начал угрожать новой главе Венесуэлы

    Пленный украинский разведчик передал России важные координаты для ударов

    На Западе заявили о тупике для Зеленского из-за похищения Мадуро

    Экс-помощница Байдена заявила о крахе американской империи

    Блогер умерла после визита в частную клинику Москвы

    Москвичей предупредили о морозах до минус 25 градусов

    Венесуэла начала борьбу за похищенного Мадуро

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok