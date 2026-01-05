На Западе заявили о тупике для Зеленского из-за похищения Мадуро

BZ: Зеленский оказался на минном поле из-за похищения Трампом Мадуро

Президент США Дональд Трамп поставил в тупик украинского главу Владимира Зеленского, похитив лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. С таких позиций выступил обозреватель немецкой газеты Berliner Zeitung.

Из-за действий Трампа Зеленский оказался в безвыходном положении, поскольку ситуация для него складывается особо остро, пишут журналисты. «Любая реакция на ситуацию в Венесуэле для него (Зеленского — прим. «Ленты.ру») – политическое минное поле», — считает BZ.

По мнению автора, фактически парализованным стал и Европейский союз в связи со своей боязнью потерять расположение Вашингтона. Позиции Украины становятся более шаткими, а захват Мадуро демонстрирует тот факт, что смена режима вновь может быть легитимным инструментом западной политики, если это удовлетворяет их интересам, пишет издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал события в Венесуэле. «Если так можно поступать с диктаторами, то Соединенные Штаты знают, что им делать дальше», — заявил глава украинского государства.

Примечательно, что президент США Дональд Трамп называл Зеленского диктатором, который не желает проводить выборы в собственной стране. Оценивая его результаты работы, Трамп добавлял, что украинский лидер «проделал ужасную работу».