Названы кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры считают Оливера Гласнера главным кандидатом на пост тренера МЮ

Букмекеры назвали кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Основным претендентом на вакантный пост в МЮ считают Оливера Гласнера, который в данный момент тренирует другой клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас». Коэффициент на его назначение составляет 4,50.

Другими вероятными кандидатами считаются Хави, который сейчас никого не тренирует, и Гарет Саутгейт, возглавляющий сборную Англии. Коэффициент на то, что тренером МЮ станет Хави составляет 11,00, Саутгейт — 13,00.

Ранее 5 января стало известно, что «Манчестер Юнайтед» уволил португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с осени 2024 года. В предыдущем сезоне АПЛ команда под руководством 40-летнего португальца стала 15-й в АПЛ.