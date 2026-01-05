Реклама

15:56, 5 января 2026Спорт

Названы кандидаты на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»

Букмекеры считают Оливера Гласнера главным кандидатом на пост тренера МЮ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Оливер Гласнер

Оливер Гласнер. Фото: Action Images via Reuters / Matthew Childs

Букмекеры назвали кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает «РБ-Спорт».

Основным претендентом на вакантный пост в МЮ считают Оливера Гласнера, который в данный момент тренирует другой клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кристал Пэлас». Коэффициент на его назначение составляет 4,50.

Другими вероятными кандидатами считаются Хави, который сейчас никого не тренирует, и Гарет Саутгейт, возглавляющий сборную Англии. Коэффициент на то, что тренером МЮ станет Хави составляет 11,00, Саутгейт — 13,00.

Ранее 5 января стало известно, что «Манчестер Юнайтед» уволил португальца Рубена Аморима с поста главного тренера. Он работал с «Манчестер Юнайтед» с осени 2024 года. В предыдущем сезоне АПЛ команда под руководством 40-летнего португальца стала 15-й в АПЛ.

